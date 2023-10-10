МИД РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины

Она отметила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну.

«Прорабатывается возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий», - добавила Захарова, указав, что дипмиссии РФ готовят списки и оказывают помощь нуждающимся.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов подтвердил гибель двух граждан РФ в результате атаки ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

