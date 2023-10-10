МИД РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти прорабатывают вопрос об эвакуации граждан РФ, которые находятся на палестинских территориях, сообщает пресс-служба дипведомства.

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Она отметила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну.

«Прорабатывается возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий», - добавила Захарова, указав, что дипмиссии РФ готовят списки и оказывают помощь нуждающимся.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов подтвердил гибель двух граждан РФ в результате атаки ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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