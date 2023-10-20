МИД: До 1 тыс. граждан РФ и СНГ хотят эвакуироваться с Ближнего Востока

Около одной тысячи граждан Российской Федерации и стран Союза Независимых Государств направили заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Такую цифру назвал заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.

Он заверил, что внешнеполитическое ведомство активно взаимодействует с партнерами с целью вывоза из зоны боевых действий сограждан. Повышенное внимание уделяется безопасности россиян. С ними поддерживается контакт через дипломатические и консульские учреждения РФ.