МИД: До 1 тыс. граждан РФ и СНГ хотят эвакуироваться с Ближнего Востока

Около одной тысячи граждан Российской Федерации и стран Союза Независимых Государств направили заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Такую цифру назвал заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.

Он заверил, что внешнеполитическое ведомство активно взаимодействует с партнерами с целью вывоза из зоны боевых действий сограждан. Повышенное внимание уделяется безопасности россиян. С ними поддерживается контакт через дипломатические и консульские учреждения РФ.

«Не меньше года»: В Израиле готовятся к наземной операции в секторе Газа

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации в секторе Газа с призывом к немедленному прекращению огня.

По последним данным Минздрава Газы, число жертв в секторе превысило 4 тысячи человек, более 12 тысяч ранены. Посольство РФ сообщило о гибели 19 россиян в ходе эскалации конфликта, ещё двое находятся в заложниках у боевиков ХАМАС, семеро числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, ранены около 4,6 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:МИД РФЭвакуацияСектор Газа

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