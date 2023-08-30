МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей

Он также отметил, что также вуз получил несколько запросов от участников СВО и их детей, которые бы хотели перевестись в МГУ из других вузов.



Ранее днем ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН признался, что между вузами ведется борьба за будущих физиков и химиков.

