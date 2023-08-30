МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей

Московский государственный университет принял на обучение 115 участников спецоперации и их детей в этом году. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, его слова приводит РИА Новости.

Ректор ГУУ назвал самые востребованные специальности в вузе

Он также отметил, что также вуз получил несколько запросов от участников СВО и их детей, которые бы хотели перевестись в МГУ из других вузов.

Ранее днем ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН признался, что между вузами ведется борьба за будущих физиков и химиков.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:СпецоперацияВысшее ОбразованиеМГУ

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