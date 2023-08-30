МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей
30 августа 202313:42
Московский государственный университет принял на обучение 115 участников спецоперации и их детей в этом году. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что также вуз получил несколько запросов от участников СВО и их детей, которые бы хотели перевестись в МГУ из других вузов.
Ранее днем ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН признался, что между вузами ведется борьба за будущих физиков и химиков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru