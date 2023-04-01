МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) не будут изучать китайский язык на обязательной основе. Об этом сообщается на сайте вуза.

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Руководство физтеха заявило, что считает инициативу об обязательном изучении китайского языка «своевременной и перспективной». Однако обсуждение темы зашло в тупик, заявили в вузе.

Ранее сообщалось, что студенты МФТИ с сентября 2023 года начнут изучать китайский язык в обязательном порядке.

Посольство Китая не справляется с потоком заявок россиян на визы в страну, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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ФОТО: РИА Новости
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