МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка

Руководство физтеха заявило, что считает инициативу об обязательном изучении китайского языка «своевременной и перспективной». Однако обсуждение темы зашло в тупик, заявили в вузе.

Ранее сообщалось, что студенты МФТИ с сентября 2023 года начнут изучать китайский язык в обязательном порядке.

Посольство Китая не справляется с потоком заявок россиян на визы в страну, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

