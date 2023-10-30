Международный цифровой форум в Дагестане перенесли на две недели

Минцифры Дагестана объявило о переносе Международного цифрового форума, который должен был пройти в республике 2-3 ноября, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:РегионыФорумДагестан

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