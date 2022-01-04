Метеоролог предупредил россиян о «погодном цунами»
Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог Александр Шувалов заявил, что жителей Поволжья и Урала ждёт так называемое погодное цунами, когда холода сменятся резким повышением температуры воздуха, сообщает Ura.ru.
По его словам, после морозов 6 января до минус 30 градусов в Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени, Омске и Екатеринбурге уже 7 января ожидается около ноля градусов, а 9 января температура вновь упадёт на пару десятков градусов.
Эксперт также добавил, что погодное «цунами» вызовет сильные осадки.
«Когда идёт такой вал тёплого воздуха, происходит не только подъём температур, но и наблюдаются сильные осадки... ожидаются обильные снегопады, мокрый снег», — добавил Шувалов.
Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что погода в РФ в 2022 году ожидается такая же «нервная», как и в прошлом.
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