Мэр Новосибирска ответил Симоньян на идею термоядерного взрыва над Сибирью

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил об угрожающих последствиях любого термоядерного взрыва. По его словам, последствия могут сказываться на тысячелетия вперед.

Так он прокомментировал заявление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая во вторник высказалась о последствиях в случае ядерных взрывов над Сибирью.

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«Образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно»,— сказал Локоть журналистам во время пресс-конференции.

Анатолий Локоть напомнил, что он физик по образованию. Глава города окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института.

Ранее Симоньян заявила, что «если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного».

Она считает, что в результате будет выведена из строя вся техника, страна вернется в «какой-нибудь 93-й» год. По словам Симоньян, она «даже обрадуется», так как не придется объяснять детям, почему у них нет гаджетов.

Высказывание Симоньян вызвало резкую критику в соцсетях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерный УдарМаргарита СимоньянНовосибирск

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