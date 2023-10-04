Мэр Новосибирска ответил Симоньян на идею термоядерного взрыва над Сибирью

«Образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно»,— сказал Локоть журналистам во время пресс-конференции.

Анатолий Локоть напомнил, что он физик по образованию. Глава города окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института.

Ранее Симоньян заявила, что «если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного».

Она считает, что в результате будет выведена из строя вся техника, страна вернется в «какой-нибудь 93-й» год. По словам Симоньян, она «даже обрадуется», так как не придется объяснять детям, почему у них нет гаджетов.

Высказывание Симоньян вызвало резкую критику в соцсетях.

