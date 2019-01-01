У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
У принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл родился мальчик. Как отмечает «Би-би-си», это первый ребенок королевской четы. Мальчик стал седьмым в очереди на британский престол и девятым правнуком королевы Елизаветы.
Напомним, американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае прошлого года. О том, что пара готовится к появлению первенца, стало известно в октябре. Тем не менее, пол ребёнка оставался неизвестен до самого момента родов, поскольку принц Гарри и герцогиня Сассекские предпочли оставаться в этом вопросе в неведении.
Кстати, принц Гарри и его супруга намерены нарушить королевскую традицию, и нанять своему ребёнку мужчину-гувернера из США. Няньке будут платить около 70 тысяч фунтов в год, он будет жить в коттедже Фрогмор-Хаус в Виндзоре, и ему будет предоставлен личный автомобиль, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
Обычно воспитанием королевских отпрысков занимаются выпускники элитного колледжа Норланд. В связи с этим многие фанаты королевской семьи обвинили Маркл в предательстве, подчёркивают Дни.ру.
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