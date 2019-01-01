У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

У принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл родился мальчик. Как отмечает «Би-би-си», это первый ребенок королевской четы. Мальчик стал седьмым в очереди на британский престол и девятым правнуком королевы Елизаветы.

Напомним, американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае прошлого года. О том, что пара готовится к появлению первенца, стало известно в октябре. Тем не менее, пол ребёнка оставался неизвестен до самого момента родов, поскольку принц Гарри и герцогиня Сассекские предпочли оставаться в этом вопросе в неведении.