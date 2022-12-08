МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Дмитрове в 1,5 раза
Скорость мобильного интернета в Дмитрове выросла на 54% после того, как «Мегафон» завершил в городе модернизацию действующих базовых станций и строительство новых. Проект по улучшению качества связи стартовал в сентябре и завершился через три месяца. Теперь мобильный интернет, предоставляемый оператором, в полтора раза превышает возможности конкурентов, заявили в компании.
В «Мегафоне» сообщили, что за год потребление мобильного интернет-трафика в Дмитрове выросло на 40%, и модернизация сетей потребовалась для того, чтобы подготовить их к дальнейшим нагрузкам. Медианная скорость загрузки в городе сейчас составляет 50,3 Мбит/с, такие данные приводит международная компания Ookla на основе замеров за третий квартал.
Работы были проведены в том числе в жилых микрорайонах, где сотовый сигнал в некоторых локациях может быть слабее из-за плотной застройки. Для усиления сигнала «Мегафон» задействовал диапазон 800 МГц с высокой проникающей способностью.
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