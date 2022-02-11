Медведев заявил, что приток мигрантов в РФ увеличился на треть

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ежегодно в РФ приезжает несколько миллионов иностранных граждан, сообщает РИА Новости.

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По его словам, приток мигрантов в 2021 году увеличился на треть по сравнению с 2020 годом. Он объяснил это, в том числе, отменой антиковидных и противоэпидемических мер в ряде стран.

«По данным МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек, в основном это выходцы из стран Центральной Азии», - уточнил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что многие мигранты плохо владеют русским языком и проблему незнания иностранцами языка нужно решать более системно и активно.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Трудовые МигрантыМигрантыСовбез РФ Дмитрий Медведев
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