Медведев заявил, что приток мигрантов в РФ увеличился на треть

По его словам, приток мигрантов в 2021 году увеличился на треть по сравнению с 2020 годом. Он объяснил это, в том числе, отменой антиковидных и противоэпидемических мер в ряде стран.

«По данным МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек, в основном это выходцы из стран Центральной Азии», - уточнил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что многие мигранты плохо владеют русским языком и проблему незнания иностранцами языка нужно решать более системно и активно.