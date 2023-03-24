Медведев рассказал о своем отношении к Twitter и Telegram

По словам политика, у него не остается времени на постоянное чтение Telegram-каналов, также он не подписан на анонимные каналы. При этом Медведев добавил, что интересуется страницами военкоров. Зампред Совбеза полагает, что в их каналах можно узнать о «суровой правде жизни, которую не получишь из других источников».

Политик отметил, что по-прежнему пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен. Медведев заявил, что нужно пользоваться «оружием врага», подчеркнув, что Twitter в России не запрещен, а действует под особым режимом управления. Зампред Совбеза подчеркнул, что намерен и дальше пользоваться англоязычным Twitter, если его аккаунт не будет заблокирован.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН заявил, что Роскомнадзор вряд ли разблокирует Twitter, пока идет спецоперация на Украине, однако нужно помнить, что соцсеть заблокировали не только за экстремистские материалы, но и за детскую порнографию.

