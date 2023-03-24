Медведев призвал обратить внимание на историческое значение Потемкина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал обратить внимание на историческую значимость князя Потемкина Таврического. Об этом политик заявил в ходе интервью журналистам и пользователям соцсетей, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, советские историки изображали Потемкина комическим персонажем. Медведев подчеркнул, что не согласен с этой оценкой.

Медведев полагает, что Потемкин был выдающимся государственным деятелем, в числе многочисленных заслуг которого создание черноморского флота и реформа армии.

Еще одной заслуживающей внимания исторической личностью Медведев назвал российского императора Николая I.

Ранее Медведев призвал американцев вернуть себе страну, отправив на свалку истории президента Джо Байдена и его сына.

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ФОТО: РИА Новости
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