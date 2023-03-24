Медведев призвал обратить внимание на историческое значение Потемкина

Реорганизация части промзоны Павелецкая позволит создать около 550 рабочих мест

Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ у московских школьников стали обществознание, английский язык и информатика

Больше половины москвичей признались в откладывании денег на черный день

В субботу в столице будет до +15 градусов, а в воскресенье дождливо и прохладно

16 машино-мест смогут приобрести жители двух домов в районах Щукино и Филевский Парк