Медведев предложил выдавать штурмовикам снаряды сверх нормы
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что штурмовым бригадам нужно выделять больше снарядов, чем это предусмотрено армейскими нормативами.
«Штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», - сказал Медведев.
Он также отметил, что снарядов хватает, а оборонно-промышленный комплекс быстро адаптировался к новым реалиям, что его тоже удивило.
Ранее Медведев заявил, если Киев получит от Запада ядерное оружие, России придется нанести превентивный удар.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил «Радиоточке НСН», что размещение Россией нестратегического ядерного оружия в Белоруссии нацелено на сдерживание комбинированной агрессии Украины и НАТО против РФ и РБ, поскольку есть подозрения о размещении американских ядерных боезарядов в Прибалтике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru