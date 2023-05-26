Медведев предложил выдавать штурмовикам снаряды сверх нормы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что штурмовым бригадам нужно выделять больше снарядов, чем это предусмотрено армейскими нормативами.

«Штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», - сказал Медведев.

Он также отметил, что снарядов хватает, а оборонно-промышленный комплекс быстро адаптировался к новым реалиям, что его тоже удивило.

Ранее Медведев заявил, если Киев получит от Запада ядерное оружие, России придется нанести превентивный удар.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил «Радиоточке НСН», что размещение Россией нестратегического ядерного оружия в Белоруссии нацелено на сдерживание комбинированной агрессии Украины и НАТО против РФ и РБ, поскольку есть подозрения о размещении американских ядерных боезарядов в Прибалтике.



