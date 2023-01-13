Медведев поблагодарил журналистов, работающих в зоне спецоперации

Политик выразил «слова искренней благодарности» корреспондентам, которые работают в зоне спецоперации и отметил, что их дело «исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас».

«Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии. О наших людях, живущих в труднейших военных условиях. Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

День российской печати отмечается ежегодно 13 января, праздник связан с началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной 2 (13) января 1703 года.

