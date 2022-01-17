Медработники будут получать надбавки за работу с больными COVID-19 до конца 2022 года
До конца 2022 года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал во время брифинга замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.
Сенатор пояснил, что надбавки складываются из отработанных смен. Для врачей, работающих в стационаре, за одну смену предусмотрена выплата в размере 3880 рублей, а для среднего медперсонала - 2430 рублей.
Также до конца нынешнего года продляются страховые выплаты. Речь идет о выплатах на случай временной нетрудоспособности, которые составляют порядка 68 тысяч рублей.
По словам Архарова, в ряде субъектов предусмотрены свои меры поддержки для медработников, работающих с больными COVID-19.
Пик заболеваемости «омикроном» произойдет в феврале, однако есть надежда, что он не повлечет рост смертности, сказал ранее в комментарии «Радиоточке НСН» профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Лукашенко анонсировал совместные учения России и Белоруссии
- Медработники будут получать надбавки за работу с больными COVID-19 до конца 2022 года
- В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
- Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму
- Песков: в Кремле не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова
- Мясников призвал не госпитализировать пациентов с «омикроном»
- Песков прокомментировал заявления о базах России в Латинской Америке
- Песков прокомментировал заявление Нуланд об ответе на действия России
- Лукашенко заявил о 30 тысячах военных Польши и Прибалтики у белорусских границ
- В России увеличат пособие по беременности и родам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru