Медработники будут получать надбавки за работу с больными COVID-19 до конца 2022 года

До конца 2022 года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал во время брифинга замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.

Сенатор пояснил, что надбавки складываются из отработанных смен. Для врачей, работающих в стационаре, за одну смену предусмотрена выплата в размере 3880 рублей, а для среднего медперсонала - 2430 рублей.