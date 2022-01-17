Медработники будут получать надбавки за работу с больными COVID-19 до конца 2022 года

До конца 2022 года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал во время брифинга замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.

Сенатор пояснил, что надбавки складываются из отработанных смен. Для врачей, работающих в стационаре, за одну смену предусмотрена выплата в размере 3880 рублей, а для среднего медперсонала - 2430 рублей.

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Также до конца нынешнего года продляются страховые выплаты. Речь идет о выплатах на случай временной нетрудоспособности, которые составляют порядка 68 тысяч рублей.

По словам Архарова, в ряде субъектов предусмотрены свои меры поддержки для медработников, работающих с больными COVID-19.

Пик заболеваемости «омикроном» произойдет в феврале, однако есть надежда, что он не повлечет рост смертности, сказал ранее в комментарии «Радиоточке НСН» профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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