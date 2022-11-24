Медики предупредили об опасности катания на «ватрушке»
Медики предупредили об опасности катания детей на тюбинге, или так называемой ватрушке. Как отмечают специалисты, такой вид развлечения может привести к травмам, так как «ватрушка» не может обеспечить контролируемое движение со склона.
В то же время, специально вывалиться из «ватрушки» с целью избежать столкновения с препятствием, не менее опасно, к тому же, не так легко, как на санках. Об этом NEWS.ru рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.
По её словам, повышенную опасность для «ватрушки» представляют кочки и трамплины. Дело в том, что амортизация надувной резиновой камеры настолько сильна, что способна быстро травмировать позвоночник. Кроме того, тюбинг может развивать довольно большую скорость. Это несёт дополнительную опасность при столкновении с другими людьми.
Педиатр считает, что тюбинг лучше всего заменить санками при катании со склона. «Ватрушку» же можно использовать для прогулки с ребенком в парке, правда, не длительное время, поскольку положение тела «в яме» дискомфортно.
В качестве примера опасности «ватрушки» Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит случай в Москве, когда ребёнок скатился на ней прямо в реку.
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