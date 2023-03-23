Медалью Луки Крымского будут награждать посмертно

Президент Владимир Путин указом разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно.

Награду вручают за заслуги в здравоохранении.

Награда была учреждена летом 2020 года в разгар пандемии. Она названа в честь хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Медалью награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал и другие работники. Всего больше 1,5 тысяч человек являются обладателями награды.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинНаградаМедики

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