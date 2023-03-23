Медалью Луки Крымского будут награждать посмертно
23 марта 202316:36
Президент Владимир Путин указом разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно.
Награду вручают за заслуги в здравоохранении.
Награда была учреждена летом 2020 года в разгар пандемии. Она названа в честь хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Медалью награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал и другие работники. Всего больше 1,5 тысяч человек являются обладателями награды.
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23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru