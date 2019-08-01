МЧС разработает требования к пожарной безопасности палаток

МЧС собирается разработать требования к пожарной безопасности материалов для туристических палаток. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Там также подчеркнули, что надзорные подразделения МЧС будут проводить профилактические рейды по палаточным лагерям. Кроме того, в МЧС подчеркнули, что на территории нашей страны летом этого года планировалась работа 1390 лагерей палаточного типа.

Между тем, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Его жертвами стали четыре ребёнка, отмечает Свободная пресса. В результате ЧП сгорели 20 из 26 палаток. В свою очередь, начальник лагеря Максим Кузнецов сообщил, что все они приобретались по рекомендации местных властей. Кроме того, на палатки имелись пожарные сертификаты. Кузнецов отметил, что материал, из которого они были сделаны, оказался горючим. Это и привело к проблемам с эвакуацией.

Между тем, как отмечают Дни.ру, Максим Кузнецов отправлен под стражу до 22 сентября. Сенатор от Хабаровского края, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова в пресс-центре НСН заявила, что все виновники страшной трагедии в Хабаровском крае будут наказаны.



