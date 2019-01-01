МЧС предупреждает жителей ЦФО о резком ухудшении погоды

В МЧС предупредили о сильном ветре, дождях и грозах, которые обрушатся на ряд регионов Центрального федерального округа. Спасатели подчеркнули, что, в частности, ночью и утром 3 июля в Костроме сохранятся грозы с дождем и усиление ветра до 17 м/с. В МЧС просят жителей «воздержаться от выхода на улицу». Также непогода завтра ожидается в Ярославской и Белгородской областях. А в Курской области спасатели обещают грозы со шквалистым ветром. Местами его порывы составят до 20 м/с.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковаться под деревьями и вблизи шатких конструкций.

Ранее НСН сообщала, что жителей столичного региона ждёт дождливая неделя. Особенно интенсивными осадки будут в выходные. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в течение недели в мегаполисе будет не только влажно, но и прохладно. По словам специалиста, температурные показатели больше будут соответствовать середине августа. Среднесуточная температура окажется ниже июльской нормы на три-четыре градуса. В тёмное время суток в столичном регионе будет около +10 °С, а в дневные часы — не выше +20 °С.

