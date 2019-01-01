МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Подмосковье
На востоке Подмосковья в ночь на 14 мая ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Жителям региона рекомендовано оставаться дома или в укрытии, не находиться вблизи слабо закрепленных конструкций, передает Агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что во вторник на погоду столичного региона окажут влияние фронты южного циклона, который смещается в Черноземье с Каспия.
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