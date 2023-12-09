МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве
В Москве ожидаются аномальные морозы с воскресенья по понедельник (10-11 декабря),предупредили в МЧС России, сообщает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что погода в это время будет ниже нормы на 10 градусов. Москвичей призывают не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.
Выходные в столице еще будут аномально морозными, холода начнут отступать уже в понедельник, а во вторник потеплеет до 8 градусов ниже нуля, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».
На следующей неделе за обновление рекордов будет отвечать снег, который ожидается в столице со вторника, добавил Вильфанд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru