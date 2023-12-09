МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

Выходные в столице еще будут аномально морозными, холода начнут отступать уже в понедельник, а во вторник потеплеет до 8 градусов ниже нуля, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».

На следующей неделе за обновление рекордов будет отвечать снег, который ожидается в столице со вторника, добавил Вильфанд.

