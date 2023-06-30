МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром в пятницу
30 июня 202312:27
Московские спасатели предупредили жителей города об опасной погоде в пятницу, 30 июня. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Ветер с ливнем продлятся в городе до 20:00 пятницы, говорится в сообщении.
В городе ожидаются ливень, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Гражданам советуют парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам - обходить шаткие конструкции.
Ранее Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал НСН о погоде на следующую неделю.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru