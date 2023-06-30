МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром в пятницу

Ветер с ливнем продлятся в городе до 20:00 пятницы, говорится в сообщении.

В городе ожидаются ливень, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Гражданам советуют парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам - обходить шаткие конструкции.

Ранее Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал НСН о погоде на следующую неделю.

