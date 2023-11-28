МЧС: На юге эвакуировали 995 человек из-за непогоды

По данным ведомства, из зон подтоплений вывезли 995 человек, в том числе 179 детей.

«В пяти пунктах временного размещения размещен 91 человек, том числе 14 детей, остальные разъехались по родственникам и знакомым», — указали в МЧС.

Подтопленными остаются 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоэтажек и 503 приусадебных участка в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике.

МЧС продолжает аварийно-восстановительные работы после непогоды на юге, в них задействованы более 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники.

Ранее Краснодарский край и Крым накрыл сильный шторм, напоминает Ura.ru. Из-за ветра и осадков пострадали десятки домов и автомобилей, было нарушено тепло-и электроснабжение. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю метеонаблюдений, пишет «Свободная пресса».

