МЧС: На юге эвакуировали 995 человек из-за непогоды
Почти тысячу человек эвакуировали в Южном федеральном округе из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, из зон подтоплений вывезли 995 человек, в том числе 179 детей.
«В пяти пунктах временного размещения размещен 91 человек, том числе 14 детей, остальные разъехались по родственникам и знакомым», — указали в МЧС.
Подтопленными остаются 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоэтажек и 503 приусадебных участка в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике.
МЧС продолжает аварийно-восстановительные работы после непогоды на юге, в них задействованы более 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники.
Ранее Краснодарский край и Крым накрыл сильный шторм, напоминает Ura.ru. Из-за ветра и осадков пострадали десятки домов и автомобилей, было нарушено тепло-и электроснабжение. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю метеонаблюдений, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru