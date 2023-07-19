МЧС будет оповещать население о ЧС через домофоны

Домофоны хотят использовать для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, такая система оповещения граждан уже есть, она не потребует больших вложений и может быть установлена на самых простых домофонах. Глава МЧС добавил, что министерство работает над вопросом оповещения жителей сельской местности.

В Запорожской области появится центр для предупреждения возможных ЧС

Сейчас ведомство оповещает население через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами.

Во время выступления в Совфеде Куренков также предложил проверить все защитные технические сооружения в стране, чтобы оценить их состояние и «готовность к приему укрываемых». Министр также сообщил о планах создать в Запорожской области центр для предупреждения возможных ЧС.


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ФОТО: Александр Уткин/РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФ

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