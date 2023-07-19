МЧС будет оповещать население о ЧС через домофоны

Домофоны хотят использовать для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, такая система оповещения граждан уже есть, она не потребует больших вложений и может быть установлена на самых простых домофонах. Глава МЧС добавил, что министерство работает над вопросом оповещения жителей сельской местности.