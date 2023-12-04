Матвиенко заявила о необходимости ввода акцизов на медицинский спирт
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала как можно скорее внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт, сообщает РИА Новости.
Она напомнила, что соответствующий документ был разработан в Министерстве финансов, также к работе подключился Минздрав, однако «решения до сих пор нет».
«Значит лобби сильнее власти? Я другим ничем это не могу объяснить», - сказала Матвиенко.
Сенатор также указала, что 40% медицинского спирта в стране может идти на производство нелегального алкоголя, мошеннические схемы уже были выявлены ФСБ.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что согласен с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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