Матвиенко заявила о необходимости ввода акцизов на медицинский спирт

Она напомнила, что соответствующий документ был разработан в Министерстве финансов, также к работе подключился Минздрав, однако «решения до сих пор нет».

«Значит лобби сильнее власти? Я другим ничем это не могу объяснить», - сказала Матвиенко.

Сенатор также указала, что 40% медицинского спирта в стране может идти на производство нелегального алкоголя, мошеннические схемы уже были выявлены ФСБ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что согласен с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

