Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, в соответствии с конституцией, любой гражданин России имеет право уехать, куда он считает нужным, и вернуться, сообщает РИА Новости.

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По её словам, если россиянин не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс, то каких-либо препятствий него для этого быть не должно, и конституцию менять не следует.

«Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право на свободу перемещения должно быть у граждан, и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу», - заключила она.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что военнообязанным россиянам следует запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выезд За ГраницуРоссиянеСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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