Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны

По её словам, если россиянин не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс, то каких-либо препятствий него для этого быть не должно, и конституцию менять не следует.

«Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право на свободу перемещения должно быть у граждан, и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу», - заключила она.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что военнообязанным россиянам следует запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

