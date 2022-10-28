Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, в соответствии с конституцией, любой гражданин России имеет право уехать, куда он считает нужным, и вернуться, сообщает РИА Новости.
По её словам, если россиянин не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс, то каких-либо препятствий него для этого быть не должно, и конституцию менять не следует.
«Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право на свободу перемещения должно быть у граждан, и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу», - заключила она.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что военнообязанным россиянам следует запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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