Матвиенко призвала россиян провести новогодние праздники дома

По её словам, из-за ситуации с коронавирусом, встретить Новый год следует в кругу семьи, с родными и близкими, а вместо поездок сходить на каток или покататься на лыжах.

«Нужно ещё раз обратиться к нашим гражданам, чтобы они всё взвесили, подумали о своём здоровье, здоровье родных и близких, что они могут привести откуда-то новые штаммы, болезни», - подчеркнула Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в России является не безоблачной, но стабильной, сообщает RT.

