Матвиенко призвала россиян провести новогодние праздники дома

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решать, как провести новогодние праздники, россияне должны самостоятельно, однако лучше праздновать дома, не выезжая за рубеж, сообщает ТАСС.

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По её словам, из-за ситуации с коронавирусом, встретить Новый год следует в кругу семьи, с родными и близкими, а вместо поездок сходить на каток или покататься на лыжах.

«Нужно ещё раз обратиться к нашим гражданам, чтобы они всё взвесили, подумали о своём здоровье, здоровье родных и близких, что они могут привести откуда-то новые штаммы, болезни», - подчеркнула Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в России является не безоблачной, но стабильной, сообщает RT.

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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
ТЕГИ:КоронавирусНовый ГодРоссиянеСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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