Матвиенко призвала беречь русский язык
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России злоупотребляют англицизмами, и предложила заменить иностранные слова русскими аналогами.
Как отметила политик в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, ее «коробит то, что происходит с нашим русским языком». Матвиенко привела в пример слово «кешбэк», которое используют в том числе на правительственном уровне.
«Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Возврат денег. Когда услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер 8 прошел перфоманс... Ну хватит нам увлекаться этим», — приводит слова спикера ТАСС.
Матвиенко отметила, что страны с небольшой численностью населения берегут свой национальный язык и создают аналоги иностранным терминам. Также спикер СФ вспомнила о детских товарах, на которых нередко появляются надписи на английском языке.
«Русский язык нельзя нам терять, упускать и с детских лет приучать, что именно импортная этикетка блестит лучше. <...> Это один из элементов воспитания патриотизма, а то мы привыкли, что все, что вот там (за границей — НСН), - это хорошо, с придыханием, а все что здесь, у нас, не очень», — подчеркнула Матвиенко.
Спикер добавила, что картина мира поменялась, и теперь все, что делается в России — «это хорошо, замечательно, это лучше».
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