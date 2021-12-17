Матвиенко призвала беречь русский язык

Как отметила политик в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, ее «коробит то, что происходит с нашим русским языком». Матвиенко привела в пример слово «кешбэк», которое используют в том числе на правительственном уровне.

«Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Возврат денег. Когда услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер 8 прошел перфоманс... Ну хватит нам увлекаться этим», — приводит слова спикера ТАСС.

Матвиенко отметила, что страны с небольшой численностью населения берегут свой национальный язык и создают аналоги иностранным терминам. Также спикер СФ вспомнила о детских товарах, на которых нередко появляются надписи на английском языке.

«Русский язык нельзя нам терять, упускать и с детских лет приучать, что именно импортная этикетка блестит лучше. <...> Это один из элементов воспитания патриотизма, а то мы привыкли, что все, что вот там (за границей — НСН), - это хорошо, с придыханием, а все что здесь, у нас, не очень», — подчеркнула Матвиенко.

Спикер добавила, что картина мира поменялась, и теперь все, что делается в России — «это хорошо, замечательно, это лучше».

