Матвиенко назвала отрезвляющим для блогеров закон о наказании лихачей-рецидивистов
Резонансный закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения отрезвит автоблогеров, которые строят свою популярность на этом и представляют серьёзную опасность для окружающих. Такой комментарий дала после одобрения документа Советом Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что граждане обоснованно выражают возмущение такими лихачами и блогерами, которые «ещё и снимают это на видео». Из-за таких лихачей периодически происходят аварии, в том числе, со смертельными исходами, отметила Матвиенко. Она считает, что ужесточить наказание для них надо было давно.
Согласно закону, максимальное уголовное наказание для злостных нарушителей ПДД составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Кроме того, может быть выписан штраф в сумме от 300 до 500 тысяч рублей, либо в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.
Теперь документ должен подписать президент РФ, после чего закон вступит в силу.
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