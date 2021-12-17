Матвиенко: Доля контрафакта в детской продукции составляет около 40%

По ее словам, за реализацию таких товаров должны нести ответственность магазины и интернет-площадки. Матвиенко подчеркнула, что контрафактные товары несут потенциальный риск для здоровья детей. Также спикер Совфеда подчеркнула, что детские магазины обязаны тщательно контролировать происхождение товаров.

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее рассказал, в какой сфере доля контрафакта превышает 70%.

