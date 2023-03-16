Матери умершего от истощения младенца в Сочи определён домашний арест

Женщине 33 лет уже предъявлено обвинение по первой части статьи 109 Уголовного кодекса. Как отмечает НСН, ранее полиция задержала на 10 суток её супруга, фуд-блогера Максима Лютого после сопротивления правоохранителям.

По версии следствия, младенец умер в результате истощения. Родители привезли его сочинскую детскую больницу 8 марта с признаками пневмонии. Лютый пропагандирует сыроедение, фрукторианство и праноедение — отказ от пищи и питание энергией солнца. Он зарабатывает на этом, проводя семинары.

