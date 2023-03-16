Матери умершего от истощения младенца в Сочи определён домашний арест
Мать младенца, скончавшегося от истощения в Сочи, отправлена под домашний арест. Такую меру пресечения ей определил Лазаревский районный суд города-курорта. Информацию распространила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, установив ряд запретов и ограничений.
Женщине 33 лет уже предъявлено обвинение по первой части статьи 109 Уголовного кодекса. Как отмечает НСН, ранее полиция задержала на 10 суток её супруга, фуд-блогера Максима Лютого после сопротивления правоохранителям.
По версии следствия, младенец умер в результате истощения. Родители привезли его сочинскую детскую больницу 8 марта с признаками пневмонии. Лютый пропагандирует сыроедение, фрукторианство и праноедение — отказ от пищи и питание энергией солнца. Он зарабатывает на этом, проводя семинары.
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