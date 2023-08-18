Мастер-класс Портала поставщиков пройдет в парке «Зарядье»
Мастер-класс «Работаем с городом напрямую» столичного Портала поставщиков пройдет 22 августа в парке «Зарядье». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Это возможность напрямую пообщаться с поставщиками и заказчиками, подробно рассказать о работе на Портале, ответить на все вопросы», – рассказал глава департамента.
Интерактивный мастер-класс пройдет в МКЗ «Зарядье» в зале «Перспектива» с 12:00 до 14:00. Вход свободный. Участники мероприятия узнают о преимуществах участия в закупках на Портале поставщиков, о том, какие категории товаров, работ и услуг наиболее востребованы у заказчиков, получат подробные инструкции по работе на платформе. Своим опытом участия в госзакупках поделятся предприниматели, которые в течение многих лет работают на ресурсе.
Портал поставщиков был создан 10 лет назад для автоматизации закупок малого объема. В прошлом году столица заключила на ресурсе 129,8 тысячи контрактов на 24,1 миллиарда рублей, 79% из них – на закупку отечественных товаров.
Развитие Портала курирует департамент информационных технологий города Москвы, функциональным заказчиком является столичный департамент по конкурентной политике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru