Маск: Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты

Twitter вскоре добавит возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям, сообщил глава компании Илон Маск.

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По его словам, будет положен конец «абсурдной практике скриншотов из блокнота». Как отметил глава компании, за этим последует монетизация для создателей любого вида контента.

Сегодня сообщения пользователей ограничены 280 символами.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился с открытым письмом к Маску, призвав его обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Илон МаскСоцсетиTwitter
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