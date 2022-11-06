Маск: Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты

По его словам, будет положен конец «абсурдной практике скриншотов из блокнота». Как отметил глава компании, за этим последует монетизация для создателей любого вида контента.

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Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился с открытым письмом к Маску, призвав его обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

