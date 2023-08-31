СМИ: Церемония прощания с командиром ЧВК «Вагнер» Уткиным прошла в Мытищах
31 августа 202313:59
Церемония прощания с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным прошла на Мытищинском мемориальном кладбище, пишут СМИ.
По их информации, городское кладбище оцепила военная полиция.
Уточняется, что на церемонии прощания присутствовали близкие, родные и сослуживцы Уткина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru