СМИ: Церемония прощания с командиром ЧВК «Вагнер» Уткиным прошла в Мытищах

Церемония прощания с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным прошла на Мытищинском мемориальном кладбище, пишут СМИ.

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По их информации, городское кладбище оцепила военная полиция.

Уточняется, что на церемонии прощания присутствовали близкие, родные и сослуживцы Уткина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московская ОбластьПохороныЧВК "Вагнер"

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