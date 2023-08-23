Mash: на экс-участницу украинской команды Na'Vi пожаловались в полицию

По информации СМИ, правоохранители занялись проверкой социальных сетей россиянки на предмет дискредитации ВС РФ и экстремизм.



Отмечается, что 32-летняя киберспортсменка в индустрии уже больше 10 лет. Девушка активно ведет свои соцсети, в которых рассказывает про киберспорт, игры и различные соревнования. В один день Мария начала призывать своих подписчиков присылать донаты на помощь украинской армии. Именно подписчики и написали на девушку заявление, отмечает Mash.

Ранее столичный Тверской суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

