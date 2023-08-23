Mash: на экс-участницу украинской команды Na'Vi пожаловались в полицию
На бывшую участницу украинской команды Na'Vi, а ныне менеджера команды 9Pandas Марию Гунину заявили в полицию за финансирование ВСУ, пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, правоохранители занялись проверкой социальных сетей россиянки на предмет дискредитации ВС РФ и экстремизм.
Отмечается, что 32-летняя киберспортсменка в индустрии уже больше 10 лет. Девушка активно ведет свои соцсети, в которых рассказывает про киберспорт, игры и различные соревнования. В один день Мария начала призывать своих подписчиков присылать донаты на помощь украинской армии. Именно подписчики и написали на девушку заявление, отмечает Mash.
Ранее столичный Тверской суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru