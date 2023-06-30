Mash: 116 сбежавших из России во время мятежа россиян попросили МИД вернуть их домой
В российский МИД с просьбой вернуться обратились 116 россиян, которые бежали из страны во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, некоторые из обратившихся потратили последние сбережения на билеты в одну сторону, в связи с чем у них теперь нет денег на билеты обратно. Речь идет о россиянах, которые находятся на территории Грузии и стран СНГ.
Mash отмечает, что в период с 24 июня в ведомство обратились 96 человек с просьбой забрать их из стран СНГ. Уточняется, за весь прошлый год в ведомство поступило 98 подобных обращений.
В частности, вернуться из Грузии в Россию пожелали 20 человек, а за весь 2022 год таких горе-путешественников насчитывалось 24. Некоторые граждане, купившие билеты по огромным ценам, остались в чужой стране совершенно без средств на существование. Например, оплатить дорогу в Россию попросили семь человек, находящихся на территории Молдавии и один россиянин, улетевший в Узбекистан. Российский МИД уточнил, что каждому желающему вернуться на Родину выдали свидетельство на возвращение, пишет издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru