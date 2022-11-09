«Аварии устраняем быстро»: Марочко сообщил о готовности ЛНР к зиме

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН заявил о готовности республики к зиме.

«У нас велись подготовительные мероприятия еще с летнего периода. Там, где можно было что-то сделать, мы сделали. Где-то есть аварийные ситуации, но они очень быстро устраняются, жители не ощущают негативных факторов. Украина наносит удары по домам с целью повредить кровлю, но все последствия обстрелов устраняются. Если говорить в целом про республику, мы готовы к зимнему периоду», - отметил он.

ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

