«Аварии устраняем быстро»: Марочко сообщил о готовности ЛНР к зиме
По его словам, подготовительные мероприятия велись с летнего периода, аварийные ситуации из-за обстрелов быстро устраняются.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН заявил о готовности республики к зиме.
«У нас велись подготовительные мероприятия еще с летнего периода. Там, где можно было что-то сделать, мы сделали. Где-то есть аварийные ситуации, но они очень быстро устраняются, жители не ощущают негативных факторов. Украина наносит удары по домам с целью повредить кровлю, но все последствия обстрелов устраняются. Если говорить в целом про республику, мы готовы к зимнему периоду», - отметил он.
ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.
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