Manizha рассказала о нервном срыве перед Евровидением

Российская певица Manizha пережила нервный срыв за день до финала Евровидения, рассказала музыкант «Комсомольской правде».

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Она отметила, что не планировала участвовать в Евровидении и что ей хотелось все бросить. «В моем случае я понимаю, что, как бы мало движений я ни делала, я все равно движусь», — подчеркнула Manizha.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоговое девятое место исполнительницы от России Манижи в финале «Евровидения», добавив, что не надо было ее посылать на конкурс. Политик также отметил, что нужно привлечь к ответу тех, кто отправил ее на конкурс от России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаРоссияЕвровидение
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