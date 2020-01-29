Малышева пригрозила мошенникам тюрьмой

Телеведущая Елена Малышева разоблачила нечистых на руку дельцов, которые от её имени продают в сети неизвестный препарат. Видео с предупреждением о мошенничестве Малышева опубликовала в своём Instagram.

Доктор медицинских наук с тревогой констатировала, что представленный препарат может нести угрозу здоровью потребителей. Она также предупредила торговцев, что их действия подпадают под статью Уголовного кодекса, и, что они могут лишиться свободы, отмечает Ura.ru.

Елена Малышева призвала пользователей сети к осторожности и не покупать представленный от её имени неизвестный препарат.