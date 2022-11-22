Малофеев назвал спецоперацию сражением за Святую Русь
Спецоперация на Украине — не что иное, как Священная война с Западом за моральные ценности. Сама же территория Украины — поле битвы, а украинский народ — жертва этой войны. Об этом в эфире шоу «Дайте сказать!» на телеканале LIFE заявил учредитель телеканала «Царьград» и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
По его словам, после бегства в 2014 году из страны Виктора Януковича Крым, а также Донецкая и Луганская область проголосовали за свою независимость, Крым стал частью России. Пришедшая к украинской власти хунта, опираясь на западную поддержку, приступила к бомбардировкам Донецка.
Малофеев отметил, что Россия была вправе не признавать новую киевскую власть, так как на протяжении длительного периода времени никакой власти не было вовсе. Он подчеркнул, что Украина превратилась в «советское, забавное, коррумпированное» государство, управляемое «Кварталом 95» во главе с Зеленским. Учредитель «Царьграда» сравнил нынешнюю Украину с кинофильмом «Свадьба в Малиновке», отметив, что комедия превратилась в трагедию.
Также предприниматель подчеркнул, что в начале 2022 года, когда российский лидер Владимир Путин предъявил западным странам ультиматум, было очевидно, что Запад планирует создать на территории Украины базу для атаки российской территории. Когда окончательно выяснилось, что партнеры оказались врагами, Путин заявил о том, что Россия самостоятельно обеспечит собственную безопасность.
Малофеев пояснил, что Россия ведет войну за Святую Русь, а Украина — за западные деньги. По его прогнозам, мир наступит тогда, когда украинский народ, по выражению Путина, вернется в родную гавань. Предприниматель отметил, что Россия в состоянии дойти в рамках спецоперации до Львова и вернуть оставшиеся двадцать областей. Он подчеркнул, что к этому моменту в Украине останутся лишь пророссийски настроенные граждане, остальные уедут в Европу.
Ранее стало известно, что президент России подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению духовных ценностей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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