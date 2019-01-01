МАК опубликовал отчёт о крушении Ан-148 в Подмосковье
Опубликован отчёт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с результатами расследования катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в 2018 году. Документ выложен в свободный доступ на сайте ведомства.
Эксперты пришли к выводу, что одной из причин трагедии стали ошибочные действия экипажа при наборе высоты. Отмечается, что приборы неверно отображали скорость из-за обледенения всех трёх приёмников воздушного давления (ППД), вследствие чего пилоты потеряли контроль над параметрами полёта.
«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — отметили в МАК.
Напомним, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся в Орск, рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» 11 февраля 2018 года. На борту находился 71 человек, не выжил никто.
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