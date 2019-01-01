МАК опубликовал отчёт о крушении Ан-148 в Подмосковье

Эксперты пришли к выводу, что одной из причин трагедии стали ошибочные действия экипажа при наборе высоты. Отмечается, что приборы неверно отображали скорость из-за обледенения всех трёх приёмников воздушного давления (ППД), вследствие чего пилоты потеряли контроль над параметрами полёта.

«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — отметили в МАК.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся в Орск, рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» 11 февраля 2018 года. На борту находился 71 человек, не выжил никто.

