Лукашенко назвал абсолютно неприемлемые для себя вещи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно неприемлемыми для него являются три вещи, сообщает БелТА.
Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту белорусский лидер уточнил, что этот вопрос ему впервые задали некоторое время назад.
«У меня спросили - что для меня неприемлемо? Может, ещё что-то, но три вещи - это точно. Первое - плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных», - подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии обратился к находящимся за рубежом оппозиционерам, призвал их покаяться и вернуться на родину.
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