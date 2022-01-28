Лукашенко назвал абсолютно неприемлемые для себя вещи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно неприемлемыми для него являются три вещи, сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что не хочет «войнушки»

Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту белорусский лидер уточнил, что этот вопрос ему впервые задали некоторое время назад.

«У меня спросили - что для меня неприемлемо? Может, ещё что-то, но три вещи - это точно. Первое - плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии обратился к находящимся за рубежом оппозиционерам, призвал их покаяться и вернуться на родину.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ЖенщиныЖестокое Обращение С ЖивотнымиДетиАлександр Лукашенко
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