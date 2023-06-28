«Людоедство и безумие»: Минфин и бизнес против раздачи продуктов с истекающим сроком

«Нет шанса, что такую идею одобрит правительство. Минфин категорически выступает против всего, что может привести к снижению налоговой нагрузки. Считается, что товар, у которого истекает срок годности, теоретически еще может быть продан в последний день, бюджет может получить на этом сущие копейки. Но Минфин ради этого заблокирует эту инициативу, он уже много раз блокировал подобные инициативы. Это людоедство и безумие, когда товары выбрасывают и их нельзя раздать людям. Правительство будет ссылаться на возможные злоупотребления, на возможность нелегальной продажи этих товаров с истекающим сроком и так далее. В реальности это просто фискальные интересы Минфина», - рассказал он.

Со своей стороны, предприниматель, ретейлер, экономист Дмитрий Потапенко объяснил, что эта мера не заработает и из-за интересов бизнеса.

«Разговоры об этом идут долгие годы. Но собственник товара, производитель что получит? Логист, который перевез этот товар? Ему тоже скажем, что товар раздали, платить не будем. Есть финансовая служба, налоговая. Помимо НДС, там огромное количество налогов. Поэтому законопроект не пройдет. Они пытаются что-то сделать для «народа». Но это не работает», - заключил он НСН.

Ответственность за продажу просроченной продукции в России необходимо ужесточить, следует увеличить штрафы и возобновить контрольные мероприятия в торговых сетях, заявил председатель «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов «Радиоточке НСН».

