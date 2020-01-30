«Люди пропаганды». Телекритик о кандидатах в совет директоров «Первого канала»

«Насколько я понимаю, уже довольно давно первый человек на "Первом канале" - это Константин Эрнст. И он определяет программную политику канала, если иметь в виду развлекательный контент. Если говорить о политическом контенте, это спускается из администрации президента. Я думаю, то, что сделал Мишустин – это некое спасение "Первого канала". Люди, поставленные лоббистами, могут помочь каналу, так как у него сейчас проблемы. Власть может транслировать через программы, которые будут идти, свои интересы. Это обычная кадровая политика. Среди них есть конкретно его люди, безусловно, которые ему нужны. Другие навязываются уже премьер-министру, чтобы он участвовал в определенном пропагандистском обеспечении, потому что могут грянуть серьезные перемены. Имеется в виду выборы в Госдуму, которые могут быть досрочными, а также дальнейшее управление страной Владимиром Путиным. Все это нужно обеспечивать через телевизор, потому что власть по-прежнему относится к телевизору довольно серьезно. Хотя, по-моему, его время истекает, я имею в виду телевизор, а не власть. Власть, наверное, еще побарахтается», - предположил он.

В список кандидатов также вошли: замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и замгендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов.

