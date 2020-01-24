Лоза установит видеонаблюдение в подъезде из-за странного конверта

«Мне написали мои подписчики, что наверняка в конверте какая-то реклама. Но сам я его открывать не хочу. Мне сказали, что это часто такое. Надо камеру наблюдения ставить, смотреть, кто носит такие письма. Руки не дойдут никак. Если там что-то действительно ценное, то меня об этом должны предупредить. А если там нет никакой ценности, зачем оно надо? Чтобы мне что-то сообщить, для этого есть мои аккаунты в соцсетях. У меня есть сайт, туда можно писать. Сообщить мне о письме легко. Я живу не в частном доме, там общий подъезд. Вскрывать я его не буду, береженого Бог бережет, это правило прекрасно работает», - добавил он.

Ранее Юрий Лоза оправдал певца Филиппа Киркорова, который матерился на репетиции к фестивалю «Новая волна». Как пояснили в пресс-службе Киркорова, непосредственная подготовка к премьере шла несколько месяцев, важна была каждая деталь. Во время репетиции, когда песня вскоре уже должна была быть представлена на сцене, технические службы ушли на обед и попали под раздачу артиста.

