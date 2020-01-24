Лоза установит видеонаблюдение в подъезде из-за странного конверта
Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН рассказал, что не будет открывать таинственное письмо.
Музыкант Юрий Лоза рассказал об адресованном ему подозрительном конверте, который ему воткнули в дверь. На странице в Facebook Лоза сообщил, что конверт появился в двери, когда консьерж отлучился на 15 минут. «Я его, конечно, не открывал и не собираюсь. Если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, выброшу на помойку. Даже если там чек на огромную сумму (что вряд ли), лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре», — написал музыкант.
Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН объяснил свое нежелание открывать конверт элементарной перестраховкой. Он посоветовал связываться с ним через соцсети.
«Мне написали мои подписчики, что наверняка в конверте какая-то реклама. Но сам я его открывать не хочу. Мне сказали, что это часто такое. Надо камеру наблюдения ставить, смотреть, кто носит такие письма. Руки не дойдут никак. Если там что-то действительно ценное, то меня об этом должны предупредить. А если там нет никакой ценности, зачем оно надо? Чтобы мне что-то сообщить, для этого есть мои аккаунты в соцсетях. У меня есть сайт, туда можно писать. Сообщить мне о письме легко. Я живу не в частном доме, там общий подъезд. Вскрывать я его не буду, береженого Бог бережет, это правило прекрасно работает», - добавил он.
Ранее Юрий Лоза оправдал певца Филиппа Киркорова, который матерился на репетиции к фестивалю «Новая волна». Как пояснили в пресс-службе Киркорова, непосредственная подготовка к премьере шла несколько месяцев, важна была каждая деталь. Во время репетиции, когда песня вскоре уже должна была быть представлена на сцене, технические службы ушли на обед и попали под раздачу артиста.
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