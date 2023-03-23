Лолита рассказала, почему выбирает возлюбленных моложе себя

Она призналась, что их роман на самом деле длится год. Все это время она не решалась об этом рассказать. Имя своего избранника певица не сообщила, лишь указав, что бойфренд моложе ее на несколько лет и исповедует ислам.

Лолита отметила, что всегда выбирает возлюбленных моложе себя, «чтобы совпадать по энергии». «Я могла бы найти того, кому 60. Но что с ним делать?!», — задалась вопросом певица.

Напомним, ранее Лолита не смогла выйти на сцену.

