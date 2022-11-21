Локальный рекреационный центр «Парадный вход в лес» появился на окраине «Битцевского парка»

Ещё одна зона для отдыха и занятий спортом появилась на окраине «Битцевского леса» со стороны района Ясенево в рамках работ по сохранению и восстановлению парка. «Парадный вход в лес» обеспечит для местных жителей комфортный доступ в «Битцу» со стороны метро «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Около последней станции и раньше была зона отдыха, но со временем её инфраструктура пришла в негодность и требовала замены.

«Теперь вместо неприглядных, портящих вид и загрязняющих территорию гаражей со стороны «Новоясеневской» создано место для отдыха, занятий спортом и игр, — сообщил заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Здесь появились универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол. Два профессиональных теннисных корта. Площадка со столами для пинг-понга, а также три площадки с тренажерами для различных групп мышц. Также оборудовали детскую площадку. Кроме того, здесь установлены павильоны проката, туалета и небольшого кафе для семейного отдыха. Рядом организована парковка на 32 машино-места, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Граничащий с «Парадным входом в лес» парк 30-летия района Ясенево объединили в единое пространство для прогулок с помощью дорожек. Территорию возле станции «Битцевский парк» также обновили: привели в порядок детскую площадку, площадь перед вестибюлем и дорожки, вдоль них заменили скамейки и урны. Также создали зону для отдыха с перголами и лавочками.

Новый локальный рекреационный центр «Парадный вход в лес» создали вне границ особо охраняемой природной территории. Это решение позволит сместить пользовательскую нагрузку с центра леса на периферию, чтобы сохранить нетронутыми заповедные участки.

