Лобода во второй раз заразилась COVID-19
У исполнительницы Светланы Лободы выявили COVID-19, сообщает «РЕН ТВ».
Фото теста на коронавирус артистка выложила на своей странице в Instagram. Ряд подписчиков не сразу поняли, что означает этот тест и потому поздравили певицу с беременностью, а потом, увидев текст поста, пожелали скорейшего выздоровления.
По словам Лободы, из-за болезни ей придется перенести свой концерт, который должен был состояться в Минске. Певица извинилась перед поклонниками за перенос события и пообещала провести все в лучшем виде.
Первый раз исполнительница заразилась коронавирусом нового типа год назад. У нее тоже был запланирован концерт, который пришлось перенести.
Напомним, в конце января Манижа, Лолита и Самбурская заразились коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru