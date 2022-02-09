Лобода во второй раз заразилась COVID-19

Фото теста на коронавирус артистка выложила на своей странице в Instagram. Ряд подписчиков не сразу поняли, что означает этот тест и потому поздравили певицу с беременностью, а потом, увидев текст поста, пожелали скорейшего выздоровления.

По словам Лободы, из-за болезни ей придется перенести свой концерт, который должен был состояться в Минске. Певица извинилась перед поклонниками за перенос события и пообещала провести все в лучшем виде.

Первый раз исполнительница заразилась коронавирусом нового типа год назад. У нее тоже был запланирован концерт, который пришлось перенести.

Напомним, в конце января Манижа, Лолита и Самбурская заразились коронавирусом.

