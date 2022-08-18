Ливни могут нарушить энергоснабжение в регионах России

Сильные грозовые ливни могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Речь идет об Амурской и Сахалинской областях, Забайкальском, Приморском, Камчатском и Хабаровском краях. На европейской территории России – в Мурманской, Архангельской областях и Карелии.

Эксперты считают, что водность рек в Приморском крае в настоящее время превышает норму в 1,5-2. Отмечается, что сильные осадки и ветер могут спровоцировать подтопления низменных участков местности в южных и юго-восточных районах Приморья.

Тем временем, специалисты Гидрометцентра России продлили оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары.

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Фото: Соцсеть/Novosti_Saratov
ТЕГИ:ЛивеньПогодаПриморский КрайДальний Восток
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