Лишь треть юрлиц в стране заключили договоры с региональными операторами на вывоз мусора

Большинство юрлиц не заключили договоры, более того некоторые из них оставляют отходы на общедомовых площадках. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

В среднем россияне платят 50% по всей стране за вывоз мусора. Буцаев объяснил такой процент собираемости тем, что есть регионы, которые пользуются едиными расчетными центрами. Это Московская область и Татарстан, где собираемость составляет 70-90%. А есть регионы, которых большинство, с 20-30%.

На взгляд Буцаева, все это приводит к тому, что появляются несанкционированные свалки, которые в России хотят ликвидировать.

Ранее НСН рассказала, что с начала года все субъекты РФ, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя (они получили трехлетнюю отсрочку), перешли на новую систему обращения отходов, в рамках которой каждый регион сам выбирает оператора этой деятельности. Как следует из публикации, реформа вышла «сырой»: нет ни единого порядка оплаты услуг операторов, ни даже актуальных баз потребителей этой услуги. Отсюда – «неучтенка» в виде целых городских районов. Причем, обязанности утилизировать производимый ими мусор с операторов никто не снимал.

Проблемы действительно существуют, но вряд ли чреваты катастрофическими последствиями, - такое мнение высказал в эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов.

